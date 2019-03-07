Netflix впервые экранизирует "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса

Исполнительными продюсерами станут сыновья писателя.

Netflix впервые экранизирует "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса
Габриэль Гарсиа Маркес
Фото: blog.ru

Американский стриминговий сервис Netflix снимет сериал по роману нобелевского лауреата, колумбийского писателя Габриеля Гарсия Маркеса "Сто лет одиночества".

Об этом говорится на странице сервиса в Twitter.

"Это первый и единственный раз за более чем 50 лет, когда его семья позволила адаптировать произведение на экране", - сообщили в Netflix.

Netflix has acquired the rights to Gabriel Garc?a M?rquez’s masterpiece “One Hundred Years of Solitude” and will adapt it into a series. This marks the first and only time in more than 50 years that his family has allowed the project to be adapted for the screen. pic.twitter.com/HUX1miRAJs

— See What's Next (@seewhatsnext) 6 марта 2019 г.

Исполнительными продюсерами станут сыновья писателя - Родриго и Гонсало Гарсия.

Пока неизвестно, кто будет сниматься в сериале. Однако вице-президент по испаноязычным оригиналам в Netflix Франческо Рамос заверила, что будут задействованы "лучшие таланты Латинской Америки". Съемки сериала будут проходить в Колумбии.

Роман "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса - один из самых популярных произведений латиноамериканской литературы. Роман описывает историю жизни семьи Буэндиа и их городка Макондо в течение ста лет.


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