Netflix впервые экранизирует "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса

Американский стриминговий сервис Netflix снимет сериал по роману нобелевского лауреата, колумбийского писателя Габриеля Гарсия Маркеса "Сто лет одиночества".

Об этом говорится на странице сервиса в Twitter .

"Это первый и единственный раз за более чем 50 лет, когда его семья позволила адаптировать произведение на экране", - сообщили в Netflix.

Netflix has acquired the rights to Gabriel Garc?a M?rquez’s masterpiece “One Hundred Years of Solitude” and will adapt it into a series. This marks the first and only time in more than 50 years that his family has allowed the project to be adapted for the screen. pic.twitter.com/HUX1miRAJs — See What's Next (@seewhatsnext) 6 марта 2019 г.

Исполнительными продюсерами станут сыновья писателя - Родриго и Гонсало Гарсия.

Пока неизвестно, кто будет сниматься в сериале. Однако вице-президент по испаноязычным оригиналам в Netflix Франческо Рамос заверила, что будут задействованы "лучшие таланты Латинской Америки". Съемки сериала будут проходить в Колумбии.

Роман "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса - один из самых популярных произведений латиноамериканской литературы. Роман описывает историю жизни семьи Буэндиа и их городка Макондо в течение ста лет.