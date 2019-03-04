В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"

После расследования дело направлено в суд.

В Виннице мошенница, уроженка Кировоградской области, "сняла порчу" с женщины за 5 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что по результатам предварительного расследования прокуратура утвердила и направила в Винницкий городской суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи - лишение свободы сроком от пяти до 12 лет.

"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-ми летней винничанки стоимостью почти 5 млн гривен", - говорится в сообщении.