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Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала" Еще одного рабочего госпитализировали с ожогами. В автомобиле "Харьковводоканала" взорвался баллон с газом Фото: 057.ua В Харькове работник "Водоканала" погиб в результате взрыва газового баллона. Об этом сообщили в Нацполиции области. Инцидент произошел 2 марта в 15:05 на улице Радиотехнической. "Произошел взрыв газового баллона на автомобиле« ГАЗ », который принадлежит коммунальному предприятию. Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода", - говорится в сообщении. Автомобиль загорелся, на месте работали спасатели. В результате взрыва погиб рабочий коммунального предприятия. Еще одного госпитализировали с ожогами. Правоохранители внесли информацию в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее под Харьковом в жилом доме взорвался котел отопления, погибла женщина.

LB.ua

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