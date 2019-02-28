В Днепре шестеро школьников отравились самодельными игрушками

Вероятной причиной стали самодельные "лизуны".

В одной из школ Днепра отравились шестеро учеников четвертого класса. Предполагается, что причиной отравления стали самодельные игрушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Полиция проводит проверку факта возможного отравления учеников одной из школ Днепра. Установлено, что дети играли самодельными "лизунами". Вероятнее всего, это и стало причиной отравления 6 четвероклассников", - говорится в сообщении полиции в фейсбуке.

Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.

Полицейские призывают родителей следить за досугом своих детей и быть осмотрительными, так как в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

Ранее сообщалось, что в 6 детей пострадали из-за применения газового баллончика в школе Конотопа Сумской области.


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