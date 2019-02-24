В Харьковской области 6-летний мальчик погиб, провалившись под лед
Брат с младшей сестрой пошли гулять по замерзшему пруду.
В Харьковской области в поселке Студенок шестилетний мальчик провалился под лед и утонул. Об этом сообщили в Нацполиции области.
"6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду. Они зашли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился. Девочка побежала звать за помощью, однако, когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище. Один сумел выбраться из воды, двое других утонули.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
24.02.2019 16:04