Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Осокорках

Злоумышленник облил витрину легковоспламеняющимся веществом.

Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Осокорках
Спасатель на месте пожара магазина "Рошен" на Осокорках
Фото: dsns.gov.ua

В полиции подтвердили версию о поджоге в магазине Roshen на Осокорках в Киеве. Поджигателя задержали. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

"В поджоге подозревается частный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей кондитерскими изделиями. Мужчина облил витрину извне легковоспламеняющимся веществом и поджег ", - говорится в сообщении.

Проводится расследование по ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Пожар в магазине Roshen в Дарницком районе столицы произошел вчера, 15 февраля. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в 2017 году активистка движения Femen Алиса Виноградова была задержана по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика у магазина Roshen в Виннице, а также поджоге фигур медведей возле магазина Roshen в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культурыВ Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культуры
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в УкраинеПолиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
Группа подростков устроила "акцию неповиновения" в Харьковском метро
Криминального авторитета "Федора" суд отпустил под круглосуточный домашний арест
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала в Броварах мужчину, стрелявшего в женщину ради ограбленияПолиция задержала в Броварах мужчину, стрелявшего в женщину ради ограбления
Полиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в УкраинеПолиция задержала подозреваемого в педофилии гражданина Германии, который скрывался в Украине
Полиция задержала 20-летнего "минера" автовокзала в РовноПолиция задержала 20-летнего "минера" автовокзала в Ровно
Полиция Днепра задержала группу похитителей, пытавших предпринимателя ради денег
В Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранатыВ Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты
Полиция установила заказчика нападения на офицера в ХарьковеПолиция установила заказчика нападения на офицера в Харькове
Полиция Харькова задержала мужчину, ранившего ножом трех человекПолиция Харькова задержала мужчину, ранившего ножом трех человек
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Грабители вынесли из ювелирного магазина 1,5 кг украшений в Кривом РогеГрабители вынесли из ювелирного магазина 1,5 кг украшений в Кривом Роге
Полиция рассматривает две основные версии нападения на харьковского офицера угрозыскаПолиция рассматривает две основные версии нападения на харьковского офицера угрозыска
Последние новости
Подгружаем последние новости