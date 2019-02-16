Полиция задержала поджигателя магазина Roshen на Осокорках

Спасатель на месте пожара магазина "Рошен" на Осокорках

В полиции подтвердили версию о поджоге в магазине Roshen на Осокорках в Киеве . Поджигателя задержали. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

"В поджоге подозревается частный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей кондитерскими изделиями. Мужчина облил витрину извне легковоспламеняющимся веществом и поджег ", - говорится в сообщении.

Проводится расследование по ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Пожар в магазине Roshen в Дарницком районе столицы произошел вчера, 15 февраля. Пострадавших в результате инцидента нет.