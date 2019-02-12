По подозрению в убийстве таксиста в Харькове задержан 50-летний безработный

Полицейские Харькова раскрыли убийство водителя автомобиля в Основянском районе, которое произошло накануне, установив личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Информация об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти на улице Вокзальной поступила в полицию 11 февраля в 12:43. Выездом на место происшествия полицейские установили личность погибшего, свидетелей и приметы подозреваемого в совершении преступления.

Расследование установило, что между задержанный мужчина и погибший были знакомы. Накануне между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес водителю смертельное ранение его же ножом.

Подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе. Ему вменяют ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, сегодня ночью неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий семье депутата Киевсовета Владимира Назаренко. К счастью, никто не пострадал. Депутат связывает нападение со своей политической деятельностью.