В Киевском метро открыли выставку с Тарасом Шевченко в образах поп-культуры

Выставку организовал главный музей поэта.

В Киевском метрополитене на станции "Тараса Шевченко" 10 февраля открыли выставку художника Александра Грехова "Квантовый скачок Шевченко. Метро". Он изобразил украинского поэта в образах известных киногероев и популярных персонажей.

Там есть Шевченко в образе робота Бендера, мастера Йоды, Боуи, Спайдермена, Статуи Свободы, Гарри Поттера, Супер Марио, Че Геварры, Дарта Вейдера, Рика из "Рика и Морти", Кенни из "Южного парка" и пр.

Фото: facebook.com/bonarchy
Фото: facebook.com/bonarchy

Под каждой иллюстрацией на выставке можно найти текст-объяснение, как персонаж связан с Шевченко..

"Эти тексты - как раз тот образовательный момент, какой музей как институт привносит в такой развлекательной, на первый взгляд, выставке. Мы понимаем, что современный ребенок знает Дарта Вейдера, но не знает Шевченко. Или же знает, что ей насильно вложили в голову в школе. И вот эта радость опознания (которая присутствует и взрослым, сохранившим в себе внутреннего ребенка) - лучший отзыв для музея", - рассказала BBC News Украина куратор выставки Анастасия Аболешева.

Выставка продлится до 10 марта, когда отмечается 158-я годовщина со дня смерти Кобзаря.

Фото: facebook.com/bonarchy
Фото: facebook.com/bonarchy
Фото: facebook.com/bonarchy

Напомним, что в Киевском метро уже стала традиционной акция, когда пассажиров 9 марта, в день рождения Шевченко, пускают через турникеты бесплатно за стихотворение поэта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчелВ Николаевской области мужчина, у которого нашли марихуану, заявил, что кормил ею пчел
В Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранатыВ Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты
В Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадалиВ Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадали
Во Львове женщина натравила собаку на прибывших по ее вызову полицейскихВо Львове женщина натравила собаку на прибывших по ее вызову полицейских
Из Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во ЛьвовеИз Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во Львове
Блок рекламы


Похожие новости
Группа подростков устроила "акцию неповиновения" в Харьковском метро
Главный метролог "дочки" "Нафтогаза" попал в больницу из-за нападенияГлавный метролог "дочки" "Нафтогаза" попал в больницу из-за нападения
Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картонаВозле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картона
В Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельнойВ Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельной
Пьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста МетроПьяный киевлянин выжил, прыгнув в Днепр с моста Метро
Из-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтникИз-за взрыва дымовой шашки в киевском торговом центре пострадал ремонтник
В киевском детсаду ребенка ударило током от неисправной розеткиВ киевском детсаду ребенка ударило током от неисправной розетки
Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в судДело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
Дело о взрыве дома в Фастове открыли по статье о нарушении пожарной безопасностиДело о взрыве дома в Фастове открыли по статье о нарушении пожарной безопасности
На Шевченковскую премию снова выдвинули псевдоученого Валерия БебикаНа Шевченковскую премию снова выдвинули псевдоученого Валерия Бебика
Последние новости
Подгружаем последние новости