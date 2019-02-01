На улице Дорошенко в центре Львова элемент фасада здания упал на прохожего
Пострадавший пешеход попал в больницу.
Утром 1 февраля во Львове на улице Дорошенко элемент фасада здания упал на прохожего. Пострадавший мужчина попал в больницу.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
"С дома, который принадлежит ОСББ, на ул. Дорошенко, 14, произошло падение, вероятно, элемента фасада. В результате падения был травмирован пешеход. Мужчину доставили в 8-ю больницу. Место происшествия огорожено. Причины происшествия выясняет полиция", - сообщил глава Галицкого района Львова Андрей Зозуля.
Руководитель львовского ОО "Варта 1", депутат горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке сообщил, что с дома упал кусок штукатурки.
Пострадавший пешеход госпитализирован с гематомой лобнотеменного участка головы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.02.2019 13:40
01.02.2019 13:42