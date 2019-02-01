На улице Дорошенко в центре Львова элемент фасада здания упал на прохожего

Пострадавший пешеход попал в больницу.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Утром 1 февраля во Львове на улице Дорошенко элемент фасада здания упал на прохожего. Пострадавший мужчина попал в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"С дома, который принадлежит ОСББ, на ул. Дорошенко, 14, произошло падение, вероятно, элемента фасада. В результате падения был травмирован пешеход. Мужчину доставили в 8-ю больницу. Место происшествия огорожено. Причины происшествия выясняет полиция", - сообщил глава Галицкого района Львова Андрей Зозуля.

Руководитель львовского ОО "Варта 1", депутат горсовета Игорь Зинкевич в фейсбуке сообщил, что с дома упал кусок штукатурки.

Пострадавший пешеход госпитализирован с гематомой лобнотеменного участка головы.


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