В США из-за аномальных морозов ввели чрезвычайное положение в пяти штатах

В некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов Цельсия.

В США из-за аномальных морозов ввели чрезвычайное положение в пяти штатах
Фото: USA Today

В США метеорологи предупредили об аномальных морозах. В некоторых районах страны температура может опуститься до -53 градусов Цельсия. Сообщается о шести погибших.

Причиной сильнейшего похолодания стал морозный воздух, пришедший с Северного полюса, сообщает Радио Свобода.

В штатах, которые столкнутся с арктическим холодом, проживает более 55 миллионов человек. Жилье большинства из них не предусмотрено для проживания в таких погодных условиях.

Чрезвычайное положение введено в штатах Среднего Запада - Висконсине, Мичигане и Иллинойсе, а также в южных штатах – Алабаме и Миссисипи. Там также ожидаются сильные снегопады.

По всей стране отменено более тысячи внутренних авиарейсов. В некоторых городах открылись временные пункты обогрева для бездомных.

Практически все поезда, которые обслуживает американская железная дорога Amtrak, отменены в среду и четверг. Почтовая служба США объявила о том, что почту не будут доставлять в определенных частях страны из-за похолодания, пишет CNBC.

Метеорологи связывают резкое похолодание с внезапным потеплением на Северном полюсе. Оно вызвано теплым фронтом из Марокко. Из-за этого массы холодного воздуха переместились к югу. По мнению ученых, в результате глобального потепления зимы на планете могут стать более суровыми.

Ранее сообщалось, что в США из-за холодов замерз Ниагарский водопад.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Мошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весамиМошенник «купил» Playstation 4 за €9.29, воспользовавшись весами
Гражданина Украины задержали за кражу картины Ренуара в ВенеГражданина Украины задержали за кражу картины Ренуара в Вене
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
Блок рекламы


Похожие новости
В Кривом Роге из-за сообщения о минировании эвакуировали шесть школВ Кривом Роге из-за сообщения о минировании эвакуировали шесть школ
В Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадахВ Бердянске из-за поломки коллектора отменили занятия в школах и детсадах
Житомир закрыл школы на карантин из-за гриппаЖитомир закрыл школы на карантин из-за гриппа
В Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школахВ Киеве из-за гриппа приостановлены занятия в 36 школах
В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилищеВ Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище
В Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранатыВ Одесской области школу эвакуировали из-за учебной гранаты
В Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомякВ Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк
Жителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрываЖителей подъезда 9-этажного дома во Львове эвакуировали из-за взрыва
В Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка ВеликобританииВ Украине задержан торговец самодельными наркопрепаратами, из-за которого умерла гражданка Великобритании
ГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в УкраинеГосЧС предупредила о "желтом" уровне опасности из-за непогоды в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости