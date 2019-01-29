Житомир закрыл школы на карантин из-за гриппа

В Житомире с 30 января в школах, ПТУ и учреждениях внешкольного образования объявили карантин на 10 дней. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"По состоянию на 23 января процент детей, заболевших гриппом или простудой, составил 12,5%, сегодня — 14,2%. Рост 2%. Но в трех школах города порог заболеваемости превысил 20%", - написал Сухомлин в Facebook.

Он уточнил, что детских садов карантин не коснется.

Уполномоченная комиссия городского совета рекомендовала приостановить учебу в школах, ПТУ и учреждениях внешкольного образования города.

"Каждую пятницу будем проводить замеры. Будем действовать по ситуации", - добавил городской голова Житомира.

Ранее сообщалось, что из-за гриппа в Киеве приостановлены занятия в 36 школах.

Напомним, с 14 по 20 января в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек, шесть из которых скончались.

В этом сезоне в Украине циркулируют три штамма гриппа типа А, один из них - "Сингапур" - характеризуется как наиболее тяжелый. С начала года зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных гриппом. Медики напоминают, что антибиотики не помогают при лечении вируса гриппа, наиболее надежным способом избежать заболевания или облегчить его - это прививка.

При этом, по данным Минздрава, привились от гриппа лишь 0,4% украинцев.