В одесском кафе мужчина ранил из пистолета троих посетителей
Злоумышленника задержали.
В Одессе мужчина ранил из пистолета троих посетителей кафе-бара "Забава". Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, пишет УНИАН.
Отмечается, что вечером 26 января по линии "102" поступило сообщение о том, что на улице Академика Заболотного, возле кафе-бара "Забава", мужчина стреляет по посетителям заведения.
По данным источника, у мужчины изъят пистолет, предположительно, травматического действия. В результате стрельбы ранения получили трое посетителей кафе. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.
Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося. По его словам, потерпевшие доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, вчера россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска и ранил охранника.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
27.01.2019 13:56