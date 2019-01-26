В Харькове задержали грабителя, который изнасиловал провизора в аптеке

В одной из аптек Харькова 45-летний мужчина изнасиловал девушку-провизора. Его "по горячим следам" в течение двух часов. Об этом говорится на сайте Нацполиции Харьковской области.

Сообщение об инциденте правоохранители получили 25 января около 17.25.

"Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали "по горячим следам" в течение двух часов.

Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение грабежа. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд арестовал с правом залога двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних.