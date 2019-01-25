Гражданина Украины задержали за кражу картины Ренуара в Вене
В 2005 году он был судим за кражу Айвазовского из украинского музея.
В декабре 2018 года в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.
Об этом пишет австрийское издание Kurier.
С 28 декабря украинец находится под стражей в Вене. Издание называет его профессиональным вором, так в 2005 году он уже был осужден на родине за кражу картины Ивана Айвазовского в украинском музее.
Уголовная полиция Вены считает, что украинец участвовал в краже картины Ренуара в составе преступной организации. Два его сообщника и пейзажное полотно размером 27 см на 40 см исчезли. Картина датирована 1895 годом, ее стоимость оценивается в 120-160 тысяч евро.
Следователи считают, что потенциальный покупатель ворованной картины может находиться в Северной Европе, так как задержанный украинец покупал билеты для себя и сообщников на самолет в Швецию.
Напомним, картину импрессиониста Пьера Огюста Ренуара украли 26 ноября 2018 года. Трое мужчин поднялись на второй этаж аукционного дома, где вытащили картину из рамы и тут же разошлись. Они покинули здание различными путями, двое из них несли большие сумки для покупок.
Имя подозреваемого не указано, однако один из мужчин на фотографиях полиции (крайний справа) похож на Вадима Гужву, который в 2005 году фигурировал в деле о похищении картины "Морской вид" из Одесского художественного музея.
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