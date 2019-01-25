Гражданина Украины задержали за кражу картины Ренуара в Вене

В 2005 году он был судим за кражу Айвазовского из украинского музея.

Фото: Dorotheum

В декабре 2018 года в Нидерландах по подозрению в краже картины Ренуара из венского аукционного дома Dorotheum был задержан 59-летний гражданин Украины.

Об этом пишет австрийское издание Kurier.

С 28 декабря украинец находится под стражей в Вене. Издание называет его профессиональным вором, так в 2005 году он уже был осужден на родине за кражу картины Ивана Айвазовского в украинском музее.

Уголовная полиция Вены считает, что украинец участвовал в краже картины Ренуара в составе преступной организации. Два его сообщника и пейзажное полотно размером 27 см на 40 см исчезли. Картина датирована 1895 годом, ее стоимость оценивается в 120-160 тысяч евро.

Следователи считают, что потенциальный покупатель ворованной картины может находиться в Северной Европе, так как задержанный украинец покупал билеты для себя и сообщников на самолет в Швецию.

Напомним, картину импрессиониста Пьера Огюста Ренуара украли 26 ноября 2018 года. Трое мужчин поднялись на второй этаж аукционного дома, где вытащили картину из рамы и тут же разошлись. Они покинули здание различными путями, двое из них несли большие сумки для покупок.

Фото: twitter.com/lpdwien

Имя подозреваемого не указано, однако один из мужчин на фотографиях полиции (крайний справа) похож на Вадима Гужву, который в 2005 году фигурировал в деле о похищении картины "Морской вид" из Одесского художественного музея.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В киевской больнице костылем убили пациента за то, что мешал спатьВ киевской больнице костылем убили пациента за то, что мешал спать
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Контрабандных щеглов в Борисполе отпустили на свободуКонтрабандных щеглов в Борисполе отпустили на свободу
Блок рекламы


Похожие новости
В Гданьске троих украинцев задержали за нападение с ножом на белорусаВ Гданьске троих украинцев задержали за нападение с ножом на белоруса
В Харькове полиция задержала гражданина Ирака, который до смерти избил пенсионераВ Харькове полиция задержала гражданина Ирака, который до смерти избил пенсионера
Мужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской областиМужчина получил три года тюрьмы за кражу кролика в Одесской области
В Киеве задержали группу наркодельцов с товаром на миллион гривенВ Киеве задержали группу наркодельцов с товаром на миллион гривен
В убийстве двух студенток в Харькове полиция подозревает 20-летнего гражданина ТурцииВ убийстве двух студенток в Харькове полиция подозревает 20-летнего гражданина Турции
Киевлянин получил четыре года тюрьмы за кражу лифтового оборудованияКиевлянин получил четыре года тюрьмы за кражу лифтового оборудования
В Вене неизвестные напали на монахов местного монастыря, есть пострадавшиеВ Вене неизвестные напали на монахов местного монастыря, есть пострадавшие
На улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторанаНа улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторана
Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
В Киеве задержали "вора в законе" Темо СухумскогоВ Киеве задержали "вора в законе" Темо Сухумского
Последние новости
Подгружаем последние новости