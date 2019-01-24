В Одессе парень с девушкой вынесли из гардероба ночного клуба 14 шуб и пуховиков

Инцидент произошел 12 января, во время вечеринки в честь Старого Нового года.

В Одессе парень с девушкой вынесли из гардероба ночного клуба 14 шуб и пуховиков
Архивное фото
Фото: Госпогранслужба

В Одессе полицейские задержали парня и девушку, которые обворовали посетителей ночного клуба и вынесли из гардероба заведения несколько зимних курток и шуб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"19-летний юноша и его 18-летняя сообщница после вечеринки в одном из развлекательных заведений «прихватили» из гардероба несколько зимних курток и шуб других посетителей. По окончании мероприятия гости обнаружили отсутствие своих вещей и сразу обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Одежду вернули владельцам, а в отношении задержанных открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Как ранее уточнила "Думкая", инцидент произошел еще 12 января, во время вечеринки в честь Старого Нового года в отеле "Марлин" на Польском спуске. Из гардероба пропали 14 дорогих шуб и пуховиков со всем содержимым карманов. Ни гардеробщица, ни охранники заведения так и не смогли пояснить, как такое могло случиться.

Напомним, в центре Киева грабители разбили ломом двери магазина и вынесли 40 шуб.


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