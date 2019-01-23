От гриппа привились только 0,4% украинцев, - Минздрав

Еще один всплеск заболеваниемости медики ожидают в марте-апреле.

От гриппа привились только 0,4% украинцев, - Минздрав
Фото: Макс Требухов

В Украине от гриппа вакцинировались всего около 0,4% граждан. Об этом рассказала заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук, сообщает Радио Свобода.

"Это достаточно мало и создает только индивидуальную защиту каждому из тех, кто вакцинировался... ВОЗ, чтобы остановить распространение гриппа, рекомендует вакцинировать не менее 70% группы риска. Это люди, которые ввиду профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные, пожилые люди. Если эти люди будут вакцинированы (на 70-75%), распространение гриппа можно будет остановить", - считает Артемчук.

Она подчеркнула, что сделать прививку от гриппа можно даже в разгар эпидемии.

Минздрав ожидает следующей волны гриппа в конце марта или апреле.

Напомним, в Киеве из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в 11 школах и частично - в 14. Эпидемия гриппа не объявлена, заболеваемость, по данным КГГА, "находится на характерном для этого времени года уровне".

В этом сезоне в Украине циркулируют три штамма гриппа типа А, один из них - "Сингапур" - характеризуется как наиболее тяжелый. С начала года зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных гриппом. Медики напоминают, что антибиотики не помогают при лечении вируса гриппа, наиболее надежным способом избежать заболевания или облегчить его - это прививка.


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