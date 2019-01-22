Школы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кори

Педсовет каждого учебного заведения принимает такие решения самостоятельно.

Школы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кори
Фото: moz.gov.ua

В учебных заведениях Луцка с целью профилактики заболеваемости корью от занятий отстранили 1098 непривитых детей. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила замначальника управления образования Луцкого горсовета Татьяна Сылка.

"По состоянию на 21 января 1098 детей были отстранены от учебы из-за отсутствия прививок от кори. В каждом учебном заведении решение о недопущении невакцинированных детей к обучению принимается по решению педагогического совета", - сказано в сообщении горсовета.

По словам Сылки, к такой мере прибегли для сохранения коллективного иммунитета.

По словам главного врача Луцкой городской детской поликлиники Оксаны Лещинской, с начала 2019 корью в Луцке заболели 53 ребенка. Случаи заболевания зафиксированы также и среди педагогов и медицинских работников, поэтому вакцинацию могут начать и среди взрослых.

Напомним, прививка от кори является наиболее надежным способом профилактики заболевания, специфического лечения от вируса кори нет - медики могут только облегчить симптомы во время болезни.

По данным Минздрава, в Украине достаточный запас вакцин против кори, причем группы риска - дети, студенты, медики, военнослужащие - имеют право на бесплатную прививку.


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