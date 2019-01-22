В Тернополе умерла студентка из Сьерра-Леоне

25-летняя иностранка находилась в Украине легально.

В Тернополе умерла иностранная студентка, прибывшая на учебу из Сьерра-Леоне. Об этом сообщает местное управление полиции.

Девушку обнаружили без сознания на железнодорожном вокзале. Ее госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь иностранки - она умерла, не приходя в сознание. Признаков насильственной смерти на теле погибшей не было.

В полиции отметили, что на территории Украины девушка находилась законно, училась в одном из тернопольских вузов. По предварительной информации, причиной смерти могло стать одно из хронических заболеваний погибшей, однако точную причину покажет вскрытие.

По данным издания "Тернополяне", у погибшей было сразу несколько тяжелых заболеваний, в том числе гепатиты В и С, панкреатит, сердечная и почечная недостаточность, анорексия и туберкулез.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, посольство страны уведомлено о случившемся.