В Тернополе умерла студентка из Сьерра-Леоне

25-летняя иностранка находилась в Украине легально.

В Тернополе умерла студентка из Сьерра-Леоне
Фото: vokzal.org.ua

В Тернополе умерла иностранная студентка, прибывшая на учебу из Сьерра-Леоне. Об этом сообщает местное управление полиции.

Девушку обнаружили без сознания на железнодорожном вокзале. Ее госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь иностранки - она умерла, не приходя в сознание. Признаков насильственной смерти на теле погибшей не было.

В полиции отметили, что на территории Украины девушка находилась законно, училась в одном из тернопольских вузов. По предварительной информации, причиной смерти могло стать одно из хронических заболеваний погибшей, однако точную причину покажет вскрытие.

По данным издания "Тернополяне", у погибшей было сразу несколько тяжелых заболеваний, в том числе гепатиты В и С, панкреатит, сердечная и почечная недостаточность, анорексия и туберкулез.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, посольство страны уведомлено о случившемся.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
В Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчинаВ Дарницком районе Киева на стройке погиб мужчина
Мошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривенМошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушкаВ Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка
В Тернополе в результате взрыва гранаты погиб мужчина (обновлено)В Тернополе в результате взрыва гранаты погиб мужчина (обновлено)
В Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассницаВ Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла шестиклассница
В Тернополе патрульный спас 4-летнего ребенка от выпадения из окнаВ Тернополе патрульный спас 4-летнего ребенка от выпадения из окна
В Харькове девятилетняя девочка умерла от гриппаВ Харькове девятилетняя девочка умерла от гриппа
В Днепре учительница умерла прямо на урокеВ Днепре учительница умерла прямо на уроке
В Тернополе при пожаре в многоэтажке спасли 42 человекаВ Тернополе при пожаре в многоэтажке спасли 42 человека
20-летняя студентка внезапно умерла в харьковском ресторане20-летняя студентка внезапно умерла в харьковском ресторане
В одесской больнице умерла женщина, выпавшая из переполненной маршруткиВ одесской больнице умерла женщина, выпавшая из переполненной маршрутки
Журналистка Инна Жмуд умерла на 36-м году жизниЖурналистка Инна Жмуд умерла на 36-м году жизни
Последние новости
Подгружаем последние новости