Офицер угрозыска, в которого стреляли в Харькове, расследовал убийство "Сармата", - Аброськин

Алексей Логвиненко находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Офицер угрозыска, в которого стреляли в Харькове, расследовал убийство "Сармата", - Аброськин
Фото: npu.gov.ua

Подполковник полиции Алексей Логвиненко, на которого в Харькове напали двое неизвестных 16 января, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, Логвиненко занимался расследованием убийства экс-добровольца Виталия Олешко ("Сармата").

"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны ", - сообщил Аброськин.

Напомним, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера полиции. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета. Пострадавший с ранениями головы и шеи был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Его прооперировали.

Активиста Виталия Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области.

Накануне суд продлил арест на два месяца вероятному организатору убийства Олешко Михаилу Сигиде. Предполагаемым исполнителям убийства Виталия Олешко - Александру Обухову и Максиму Владимеренкову - суд продлил срок содержания под стражей на один месяц.


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