Украинский полнометражный мультфильм выйдет в прокат в Китае

В Китае сегодня, 18 января, выходит в коммерческий прокат фильм украинского производства - мультипликационная лента "Украденная принцесса". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на анимационную студию "Анимаград".

Кадр из мультфильма "Украденная невеста"

Это первая лента украинского производства в Китае, она выйдет в нескольких кинотеатрах. "Это не ограниченный прокат, это достаточно качественный, полноценный коммерческий прокат ленты", - сообщил пиар-менеджер "Анимаграда" Дмитрий Майстренко.

"Украденную принцессу" показали уже в 50 странах, в планах также Испания , Греция, ЮАР и Южная Корея.

Напомним, "Украденная принцесса" - это первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad, созданный при поддержке Госкино. В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36 млн гривен, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.