Украинский полнометражный мультфильм выйдет в прокат в Китае

В Китае сегодня, 18 января, выходит в коммерческий прокат фильм украинского производства - мультипликационная лента "Украденная принцесса". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на анимационную студию "Анимаград".

Украинский полнометражный мультфильм выйдет в прокат в Китае
Кадр из мультфильма "Украденная невеста"

Это первая лента украинского производства в Китае, она выйдет в нескольких кинотеатрах. "Это не ограниченный прокат, это достаточно качественный, полноценный коммерческий прокат ленты", - сообщил пиар-менеджер "Анимаграда" Дмитрий Майстренко.

"Украденную принцессу" показали уже в 50 странах, в планах также Испания, Греция, ЮАР и Южная Корея.

Напомним, "Украденная принцесса" - это первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad, созданный при поддержке Госкино. В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36 млн гривен, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Блок рекламы


Похожие новости
Последний сезон "Игры Престолов" выйдет 14 апреляПоследний сезон "Игры Престолов" выйдет 14 апреля
Польско-украинский фильм "Гарет Джонс" участвует в основном конкурсе БерлиналеПольско-украинский фильм "Гарет Джонс" участвует в основном конкурсе Берлинале
В украинский прокат выйдет новый фильм Ларса фон ТриераВ украинский прокат выйдет новый фильм Ларса фон Триера
Последний фильм Кантера "Человек с табуретом" выйдет в начале 2019 годаПоследний фильм Кантера "Человек с табуретом" выйдет в начале 2019 года
Умер украинский писатель и телеведущий Богдан ЖолдакУмер украинский писатель и телеведущий Богдан Жолдак
Украинский анимационный фильм "Украденная принцесса" признан лучшим на международном фестивалеУкраинский анимационный фильм "Украденная принцесса" признан лучшим на международном фестивале
Умер знаменитый украинский художник-мультипликатор Давид ЧеркасскийУмер знаменитый украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский
В Китае женщина ранила ножом 14 детейВ Китае женщина ранила ножом 14 детей
Украинский фильм «Скажене весілля» установил новый кассовый рекорд
Фильм "Вулкан" Романа Бондарчука получил приз в КитаеФильм "Вулкан" Романа Бондарчука получил приз в Китае
Последние новости
Подгружаем последние новости