В Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 лет

В 1999 году иностранец вместе с сообщниками совершил умышленное убийство в Италии.

В международном автомобильном пункте пропуска "Мамалыга" в субботу, 12 января при попытке въезда в Украину пограничники обнаружили и задержали мужчину, который с 1999 года находится в международном розыске за совершение резонансного убийства в Италии.

Как сообщили 17 января в пресс-службе полиции Черновицкой области, сразу после задержания украинские правоохранители получили от Интерпола официальное подтверждение о его розыске, а от бюро Интерпола в Италии - международный ордер на арест.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области удовлетворил ходатайство правоохранителей и приговорил задержанного к содержанию под стражей сроком на 40 суток. Сейчас он находится в СИЗО .

Теперь правоохранители ожидают запрос от итальянских коллег о выдаче арестованного и материалы для его экстрадиции.

Сообщается, что в 1999 году иностранец вместе с сообщниками совершил умышленное убийство в Италии. Преступники нанесли своей жертве почти два десятка ножевых ранений. Этот случай получил общественный резонанс и широко освещался как в местных, так и в международных СМИ .

Задержанному инкриминируется добровольное соучастие в убийстве, незаконное ношение и хранение оружия и бегство. За содеянное суд заочно приговорил мужчину почти до 25 лет лишения свободы.