Мошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривен

Пострадавшие поверили, что должны заплатить за оказание помощи родственникам.

Мошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривен
Фото: пресс-служба НАБУ

В Киеве группа мошенников выманила у пенсионерок около полумиллиона гривен. Подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Жертвами мошенников стали три соседки, они обратились в Соломенское управления полиции в течение одной недели. По словам потерпевших, неизвестные завладели их деньгами под предлогом лечения родственников.

"Это такой распространенный вид мошенничества, когда люди представляются сотрудниками полиции, работниками социальных служб или медицинскими работниками. В основном, указанные аферы рассчитаны на граждан пожилого возраста. И правоохранители недавно задерживали группу таких лиц, которые выманивали под разными предлогами деньги у пожилых людей. В дальнейшем было доказано 10 эпизодов преступной деятельности правонарушителей ", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

В последнем случае злоумышленники действовали по следующей схеме: звонили на стационарный телефон пенсионерам и сообщали о ДТП, в которую якобы попал кто-то из близких. Чтобы начать лечение, нужно срочно передать деньги медикам, которые могут приехать за ними в квартиру.

Одна из пострадавших - 82-летняя пенсионерка - приготовила сумму, которую потребовали мошенники, однако в ходе общения злоумышленник растерялся, не смог ответить на вопрос, затем выхватил из рук женщины деньги и скрылся.

Следующей жертвой стала ее 74-летняя соседка, которая по аналогичному сценарию отдала деньги "фельдшеру". Когда поняла, что ее обманули, вызвала наряд полиции и предоставила описание подозреваемого.

Полицейские заметили мужчину, похожего по описанию в ориентировке. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него около 6000 долларов США, которыми он завладел у третьей жертвы. Подозреваемого задержали, он общается со следствием.

Правоохранители выяснили, что изъятые деньги принадлежали 79-летней киевлянке. Также установили личность злоумышленника и его соучастника, которого сейчас разыскивают. Правонарушителями оказались уроженцы Луганской области, 1984 и 1991 года рождения. Ранее они привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.


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