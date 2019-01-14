Пенсионерка получила условный срок за убийство бездомных собак в Днепропетровской области

Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

"На Днепропетровщине вынесен приговор пенсионерке, которая на глазах у детей убивала бездомных собак. Приговором суда 60-летняя гражданка признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в августе 2018 года в селе Девладово.

"Женщина поместила беспризорного пса в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить, ударила мешком не менее 5 раз о бетонное покрытие дороги. Убив животное, пенсионерка выбросила мешок в яму с мусором. Через несколько дней обвиняемая повторно совершила умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки, побив ее до смерти лопатой", - отмечается в сообщении.

Свою вину подсудимая признала полностью. Суд назначил женщине наказание в видепяти лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Напомним, ранее в Киевской области полицейские задержали мужчину и женщину, которые брали животных якобы на передержку, а сами их жестоко убивали.

С лета 2017 года в Украине ужесточили наказание по статье о жестоком обращении с животными. Так, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В августе в Одессе впервые в истории Украины было объявлено подозрение за жестокое обращение с домашними животными.