За месяц от переохлаждения пострадали более тысячи украинцев, - Минздрав
От общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.
За период с 12 декабря 2018 по 8 января этого года за помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожений, 955 человек госпитализированы.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины.
Больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области - 135 человек, а также Харьковской - 121 человек, Днепропетровской - 117, Киевской - 90 и Одесской - 69.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.
Как сообщалось, в Киевской области только за выходные 17-18 ноября от переохлаждения умерли шесть человек.
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