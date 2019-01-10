За месяц от переохлаждения пострадали более тысячи украинцев, - Минздрав

От общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

За месяц от переохлаждения пострадали более тысячи украинцев, - Минздрав

За период с 12 декабря 2018 по 8 января этого года за помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожений, 955 человек госпитализированы.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины.

Больше всего от переохлаждения и обморожений пострадали жители Донецкой области - 135 человек, а также Харьковской - 121 человек, Днепропетровской - 117, Киевской - 90 и Одесской - 69.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от общего переохлаждения за указанный период умерли 64 человека.

Как сообщалось, в Киевской области только за выходные 17-18 ноября от переохлаждения умерли шесть человек.


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