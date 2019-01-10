С начала года в Украине от гриппа умерли пять человек
С начала этого эпидсезона скончались 13 больных.
С начала года в Украине от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А", скончались пять человек.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.
Всего с начала этого эпидсезона (октябрь 2018 года) от гриппа умерло 13 человек.
"С 1 октября 2018 до 6 января 2019 в Украине зарегистрировано 2 439 032 человека, заболевших гриппом и ОРВИ. Сейчас эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% меньше эпидпорога", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ напоминают, что грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Грипп легко передается от человека к человеку, преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Его симптомы возникают внезапно и могут длиться от пары дней до нескольких недель.
"Центр общественного здоровья рекомендует при первых симптомах обращаться к врачу, ведь самолечение может быть вредным для вашего здоровья, а несвоевременное выявление гриппа может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти больного", - отмечается в сообщении.
Специалисты также советуют сделать прививку от гриппа, даже посреди эпидсезона.
"Также сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ не является причиной отказываться от плановой вакцинации против других заболеваний - для отсрочки прививки должны быть четко определены противопоказания по введению той или другой вакцины", - отмечается в сообщении.
Напомним, в этом году в Украине циркулируют три штамма гриппа - "Сингапур", "Мичиган" и "Колорадо". По данным Минздрава, эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ достигнут в девяти областях, однако это еще не пик эпидемии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.