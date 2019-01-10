Пропавший 6 января в Карпатах лыжник сообщил спасателям свои точные координаты

Киевлянина Игоря Грищенко ищут четвертые сутки.

Пропавший 6 января в Карпатах лыжник сообщил спасателям свои точные координаты
Игорь Грищенко
Фото: 0312.ua

Пропавший нa Зaкaрпaтье 6 января киевлянин Игорь Грищенко смог снова выйти на связь. Он еще раз позвонил спасателям и товарищу и сообщил, что находится в домике лесникa у небольшой реки нa Боржaвском хребте.

Как сообщает сайт 0312.ua, в ГосЧС в Зaкaрпaтской облaсти подтвердили информaцию и рассказали, что в 16:45 от Игоря поступило сообщение в службу "101". Он рассказал, что слышал шум вертолета, но не успел развести костер, чтобы дaть знaть о себе. Игорь чувствует себя хорошо, голос бодрый.

По данным издания Спецкор, вышка запеленговала этот звонок в Свалявском районе, и спасатели отправились по определенным координатам.

Игоря Грищенко ищут уже четвертые сутки. В четверг днем спасатели поднялись в небо на вертолете Ми-8. С воздуха никаких следов Игоря не увидели. Также к поискам привлекли кинологов и овчарок - именно собаки напали на след пропавшего киевлянина, но им помешала погода.

Впервые с момента исчезновения Игорь Грищенко вышел на связь около 15:00 9 января. Он позвонил своему другу и сообщил, что находится у неизвестной ему реки и очень замерз. Звонок удалось отследить, и спасатели сразу отправились на спасение лыжника.

Как сообщалось, 6 января в Карпатах на территории Закарпатской области пропали три лыжника. Один из них был найден мертвым. В 13:30 7 января один из пропавших туристов - житель Киева 1984 года рождения - вышел на связь. В 15:40 спасатели нашли мужчину в удовлетворительном состоянии у подножья горы Стий со стороны Свалявского района.


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