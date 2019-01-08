В Пекине мужчина ранил ножом 20 школьников

Не менее 20 учеников одной из начальных школ Пекина пострадали в результате нападения мужчины. Все они доставлены в больницу, трое детей получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает Reuters.

Нападавший задержан полицией, его личность и мотивы поступка устанавливаются.

Других подробностей нападения местные власти не сообщают. Полиция отказалась комментировать происшествие. По информации в социальных сетях, дети получили ножевые ранения в голову. В то же время, по словам врачей, как передаёт агентство "Синьхуа", их жизни ничто не угрожает.

Напомним, в последнее время в Китае произошло несколько подобных инцидентов. Так, в октябре прошлого года женщина напала с кухонным ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин и ранила 14 детей.

В конце июня в Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ. В результате два ребёнка погибли, еще один школьник был ранен. Выяснилось, что напавший на детей приехал в Шанхай, но не смог устроиться на работу и хотел таким образом отомстить обществу.

В конце апреля в китайской провинции Шэньси мужчина напал с ножом на детей неподалеку от здания школы. В результате погибли семеро школьников. В январе 2017 года на юге Китая неизвестный убил ножом 12 детей. Недавно он был казнен.