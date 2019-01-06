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2019-01-06
В Афганистане из-за обвала на золотом руднике погибли 30 человек
Еще семь человек получили травмы.
Фото: anews.com.tr
В Афганистане из-за обрушения на золотом руднике погибли не меньше 30 человек, еще семь человек получили травмы.
Как сообщает Reuters, шахта находится в одном из районов Бадахшанской провинции на севере страны.
На место происшествия направлены спасатели.
Оползни часты в северных горных провинциях Афганистана.
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