Полиция установила личность девушки, найденной в чемодане в Днепре

Погибшая была студенткой городского колледжа.

Фото: dp.informator.ua Погибшая студентка Дарья Белоус

Полиция Днепра установила личность девушки, найденной накануне в чемодане в мусорном баке. Об этом сообщает "Информатор Днепр" со ссылкой на родственников погибшей.

"Не прошло и полдня с тех пор, как полиция Днепра кинула клич о помощи опознать девушку, которую нашли в чемодане на Победе, как в социальных сетях появилась первая информация. Спустя некоторое время ее подтвердили родственники умершей — ее зовут Дария Белоус и на момент смерти ей было 19 лет", - сказано в сообщении.

Девушка родом из Харьковской области, в Днепр приехала на учебу в колледже, жила в общежитии, находилась под опекой местных социальных служб — ее родителей лишили родительских прав два года назад.

Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве , в четверг - 3 января - она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезду, неизвестно. Поисками вероятных убийц активно занимаются правоохранители.

На теле погибшей не было видимых признаков насильственной смерти, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 4 января, в Днепре в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом мертвой девушки.