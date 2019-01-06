Полиция Киева разыскивает женщину, ушедшую из дому после убийства дочери

Погибшей девочке было всего 6 месяцев.

Разыскиваемая женщина - Ольга Волошина
Фото: Киев Оперативный
Разыскиваемая женщина - Ольга Волошина

В квартире одной из многоэтажек Киева женщина задушила свою 6-месячную дочь и исчезла в неизвестном направлении. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.

"Главным управлением Национальной полиции в городе Киеве разыскивается Волошина Ольга Николаевна, 1987 года рождения. Проживает по адресу Драгоманова, 3В. Указанное лицо 5 января 2019 года в 11:30 в квартире по месту проживания задушило свою 6-месячную дочь Дарину. После этого женщина ушла из квартиры в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

О других членах семьи не сообщается.

Правоохранители просят всех, кто видел женщину или знает, где она сейчас находится, немедленно звонить по номеру 102.

Напомним, сегодня днем полиция Турции задержала мужчину, подозреваемого в убийстве двух турецких студенток в Харькове.


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