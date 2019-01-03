В элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в голову

По информации СМИ, погибший - 26-летний военнослужащий Управления госохраны.

В элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в голову
На месте работала полиция.
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 3 января в Киеве на придомовой территории ЖК "Французский квартал" на улице Саперное поле погиб мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, один мужчина гулял с собаками, а второй (погибший) подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт.

Водитель вышел на улицу и продолжил перепалку, затем в какой-то момент "собачник" ударил оппонента кулаком в голову. Пострадавший упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи пытались его реанимировать, но он умер, не приходя в сознание.

По предварительному заключению медиков смерть наступила от удара в голову, а не от падения.

После происшествия нападавший скрылся. Свидетели рассказали его приметы и сейчас правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм, с ним были две собаки. Канал "Киев Оперативный" опубликовал в Telegram его фото с камер видеонаблюдения.

Фото: "Киев оперативный"

По информации СМИ, погибшим оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.

Напомним, ранее в Киеве посетитель McDonald’s убил мужчину, который курил у ресторана. Между незнакомцами завязался словесный конфликт, в ходе которого один ударил второго в лицо и тот упал на асфальт. В результате пострадавший скончался от полученной травмы головы. Полиция инкриминировала произошедшее как убийство по неосторожности.


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