В элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в голову

В ночь на 3 января в Киеве на придомовой территории ЖК "Французский квартал" на улице Саперное поле погиб мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, один мужчина гулял с собаками, а второй (погибший) подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт.

Водитель вышел на улицу и продолжил перепалку, затем в какой-то момент "собачник" ударил оппонента кулаком в голову. Пострадавший упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи пытались его реанимировать, но он умер, не приходя в сознание.

По предварительному заключению медиков смерть наступила от удара в голову, а не от падения.

После происшествия нападавший скрылся. Свидетели рассказали его приметы и сейчас правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм, с ним были две собаки. Канал " Киев Оперативный" опубликовал в Telegram его фото с камер видеонаблюдения.

Фото: " Киев оперативный"

По информации СМИ , погибшим оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны.