При взрыве на шахте в Чехии погибли 5 человек, 8 пропали без вести

На глубине 880 метров взорвался метан, продолжаются спасательные работы.

По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на шахте, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает местное издание Lidov? Noviny.

Фото: lidovky.cz Спасатели на шахте, где произошел взрыв метана

Погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши . Еще восемь шахтеров числятся пропавшими без вести.

В результате взрыва, который произошел вечером 20 декабря на глубине 880 м, частично обрушились конструкции шахты. Ранения получили 10 человек. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Шахта СSM, где произошел взрыв, принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.

Напомним, весной этого года в Донецкой области на шахте "Покровская" произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали семеро горняков.