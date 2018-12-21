При взрыве на шахте в Чехии погибли 5 человек, 8 пропали без вести
На глубине 880 метров взорвался метан, продолжаются спасательные работы.
По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на шахте, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает местное издание Lidov? Noviny.
Погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши. Еще восемь шахтеров числятся пропавшими без вести.
В результате взрыва, который произошел вечером 20 декабря на глубине 880 м, частично обрушились конструкции шахты. Ранения получили 10 человек. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.
Шахта СSM, где произошел взрыв, принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.
Напомним, весной этого года в Донецкой области на шахте "Покровская" произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали семеро горняков.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.12.2018 00:08