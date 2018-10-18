В Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, есть пострадавший

Мужчина госпитализирован с различными травмами.

В Голосеевском районе Киева , на берегу Галерного залива, прогремел мощный взрыв, в результате которого получил ранения мужчина.

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Отмечается, что пострадавшего с различными травмами увезли в больницу.

Сейчас на месте работают взрывотехники. Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Полицейские пока отказываются давать какие-либо комментарии по поводу того, что взорвалось и почему. Одна из версий - мужчина собирался в этом месте "глушить" рыбу. Однако, ни рыбацкой принадлежности, ни лодки на месте происшествия не обнаружили.

Фото: ru.espreso.tv

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