В Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, есть пострадавший

Мужчина госпитализирован с различными травмами.

В Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, есть пострадавший
Фото: ru.espreso.tv

В Голосеевском районе Киева, на берегу Галерного залива, прогремел мощный взрыв, в результате которого получил ранения мужчина.

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Отмечается, что пострадавшего с различными травмами увезли в больницу.

Сейчас на месте работают взрывотехники. Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Полицейские пока отказываются давать какие-либо комментарии по поводу того, что взорвалось и почему. Одна из версий - мужчина собирался в этом месте "глушить" рыбу. Однако, ни рыбацкой принадлежности, ни лодки на месте происшествия не обнаружили.

Фото: ru.espreso.tv

Напомним, ранее в Днепре неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в магазине.


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