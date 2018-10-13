В Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу
Местные жители заявляют о двух снарядах, прилетевших на территорию школы в близлежащие дома.
В Лисичанске эвакуируют школу №27 из-за взрыва. Об этом сообщает местное издание "Остров".
"Эвакуация детей в ССШ № 27 в Лисичанске началась в 11 часов сегодня. По информации местных жителей, взрыв прогремел около школы, в районе заброшенных многоэтажных домов", - сказано в сообщении.
Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Местные жители пишут, что взрывоопасный предмет прилетел во двор школы, а второй упал в парк у завода.
Информации об обстрелах или других военных действиях в районе Лисичанска на данный момент нет. Также не сообщается о пострадавших или погибших в результате взрыва.
Напомним, Лисичанск освободили от боевиков еще в 2014 году. С 30 сентября "Укрзализныця" продлила поезд "Лисичанск-Харьков" до Днепра.
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Общество
12.10.2018 08:57