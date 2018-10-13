В Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу

Местные жители заявляют о двух снарядах, прилетевших на территорию школы в близлежащие дома.

В Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу
Фото: Cxid.info

В Лисичанске эвакуируют школу №27 из-за взрыва. Об этом сообщает местное издание "Остров".

"Эвакуация детей в ССШ № 27 в Лисичанске началась в 11 часов сегодня. По информации местных жителей, взрыв прогремел около школы, в районе заброшенных многоэтажных домов", - сказано в сообщении.

Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Местные жители пишут, что взрывоопасный предмет прилетел во двор школы, а второй упал в парк у завода.

Информации об обстрелах или других военных действиях в районе Лисичанска на данный момент нет. Также не сообщается о пострадавших или погибших в результате взрыва.

Напомним, Лисичанск освободили от боевиков еще в 2014 году. С 30 сентября "Укрзализныця" продлила поезд "Лисичанск-Харьков" до Днепра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУМужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУ
В Болгарии убита журналистка Виктория МариноваВ Болгарии убита журналистка Виктория Маринова
В Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судьеВ Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судье
В Одессе второй раз за день произошла стрельбаВ Одессе второй раз за день произошла стрельба
Полиция задержала 5 мужчин, устроивших стрельбу в Одессе (обновлено)Полиция задержала 5 мужчин, устроивших стрельбу в Одессе (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
На шахте в Торецке из-за обвала угля погиб забойщикНа шахте в Торецке из-за обвала угля погиб забойщик
Черновцы на сутки остались без воды из-за аварииЧерновцы на сутки остались без воды из-за аварии
В Киеве на Лукьяновке из-за прорыва трубы образовался "фонтан" высотой с пятиэтажкуВ Киеве на Лукьяновке из-за прорыва трубы образовался "фонтан" высотой с пятиэтажку
Из-за отравления в детсаду в Нетешине госпитализированы уже 36 человекИз-за отравления в детсаду в Нетешине госпитализированы уже 36 человек
В Запорожской области женщину убило током из-за упавшей ветки дереваВ Запорожской области женщину убило током из-за упавшей ветки дерева
В Киеве две женщины похитили девушку из-за кражи сумкиВ Киеве две женщины похитили девушку из-за кражи сумки
Фотографу, из-за которого отменена Нобелевская премия по литературе, объявили приговорФотографу, из-за которого отменена Нобелевская премия по литературе, объявили приговор
Два человека погибли из-за пожара на Елены Телиги в КиевеДва человека погибли из-за пожара на Елены Телиги в Киеве
Из поезда на центральном вокзале Киева эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минированииИз поезда на центральном вокзале Киева эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании
В Италии из-за аварии на винном заводе вылилось 30 тыс. литров просеккоВ Италии из-за аварии на винном заводе вылилось 30 тыс. литров просекко
Последние новости
Подгружаем последние новости