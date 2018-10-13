В Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу

Местные жители заявляют о двух снарядах, прилетевших на территорию школы в близлежащие дома.

В Лисичанске эвакуируют школу №27 из-за взрыва. Об этом сообщает местное издание "Остров".

"Эвакуация детей в ССШ № 27 в Лисичанске началась в 11 часов сегодня. По информации местных жителей, взрыв прогремел около школы, в районе заброшенных многоэтажных домов", - сказано в сообщении.

Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Местные жители пишут, что взрывоопасный предмет прилетел во двор школы, а второй упал в парк у завода.

Информации об обстрелах или других военных действиях в районе Лисичанска на данный момент нет. Также не сообщается о пострадавших или погибших в результате взрыва.

Напомним, Лисичанск освободили от боевиков еще в 2014 году. С 30 сентября "Укрзализныця" продлила поезд "Лисичанск-Харьков" до Днепра.