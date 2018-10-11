Количество заболевших сальмонеллезом в Нетешине достигло 56 человек

Возбудитель заболевания выявили в овощах и овощных блюдах.

Количество заболевших сальмонеллезом в Нетешине достигло 56 человек
Фото: zik.ua

Число пострадавших от отравления в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области по состоянию на сегодня достигло 56 человек, из них 44 - дети. Об этом сегодня сообщил Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

У 31 больного лабораторно выявлен возбудитель Salmonella enterica. С начала вспышки заболевания 23 человека уже выписаны из инфекционного отделения, 18 человек проходят лечение амбулаторно, а в стационаре остаются еще 15 заболевших. Большинство заболевших - в состоянии средней тяжести.

По данным заведующей отделения Хмельницкого лабораторного центра Татьяны Федак, сальмонеллу обнаружили

в овощах - капусте, овощном рагу, моркови, яблоках.

Напомним, в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций. По результатам лабораторных исследований у больных выделили сальмонеллу.


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