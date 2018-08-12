В Изюме женщина по неосторожности утопила в ванне 2-летнюю дочь и пыталась покончить с собой

Женщину в состоянии алкогольного опьянения нашли на берегу реки Северский Донец.

В Изюме женщина по неосторожности утопила в ванне 2-летнюю дочь и пыталась покончить с собой
Фото: bezsantexnika.ru

В Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванне двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла накануне вечером в Изюме.

"41-летний житель города Изюма сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь. Его 34-летняя жена по месту проживания отсутствовала", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных правоохранители нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она пыталась утопиться.

Полицейским она рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою двухлетнюю дочь и поэтому пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

Женщину сразу задержали. Сейчас решается вопрос сообщения ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 ("Убийство по неосторожности") Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет.

Напомним, ранее сестры двух и трех лет захлебнулись в домашнем бассейне в Харьковской области, когда отец на несколько минут оставил детей без присмотра.


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