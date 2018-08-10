В Днепре произошел пожар на метзаводе Ярославского
Горели силовой кабель и резиновая отбортовка.
Ночью 10 августа в Днепре на Коксохимической улице произошел пожар. Как сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС, возгорание возникло на 3-4 этажах пятиэтажного производственного здания Днепровского металлургического завода. Горели силовой кабель и резиновая отбортовка.
Сообщение о пожаре поступило в 02:46, к 03:54 огонь потушили усилиями 22 спасателей.
Жертв и пострадавших нет.
ДМЗ (раньше - "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположен в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии работают около шести тысяч человек. В 2017 году ДМЗ произвел 1 млн 19 тыс. тонн чугуна, 918 тыс. тонн стали и 785 тыс. тонн стального проката.
Весной 2018 года ДМЗ за 106 миллионов долларов купила компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского.
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