В Днепре произошел пожар на метзаводе Ярославского

Горели силовой кабель и резиновая отбортовка.

Ночью 10 августа в Днепре на Коксохимической улице произошел пожар. Как сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС, возгорание возникло на 3-4 этажах пятиэтажного производственного здания Днепровского металлургического завода. Горели силовой кабель и резиновая отбортовка.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре поступило в 02:46, к 03:54 огонь потушили усилиями 22 спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

ДМЗ (раньше - "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположен в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии работают около шести тысяч человек. В 2017 году ДМЗ произвел 1 млн 19 тыс. тонн чугуна, 918 тыс. тонн стали и 785 тыс. тонн стального проката.

Весной 2018 года ДМЗ за 106 миллионов долларов купила компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского.