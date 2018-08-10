В Днепре произошел пожар на метзаводе Ярославского

Горели силовой кабель и резиновая отбортовка.

Ночью 10 августа в Днепре на Коксохимической улице произошел пожар. Как сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС, возгорание возникло на 3-4 этажах пятиэтажного производственного здания Днепровского металлургического завода. Горели силовой кабель и резиновая отбортовка.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре поступило в 02:46, к 03:54 огонь потушили усилиями 22 спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

ДМЗ (раньше - "Евраз ДМЗ им. Петровского") расположен в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии работают около шести тысяч человек. В 2017 году ДМЗ произвел 1 млн 19 тыс. тонн чугуна, 918 тыс. тонн стали и 785 тыс. тонн стального проката.

Весной 2018 года ДМЗ за 106 миллионов долларов купила компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH Александра Ярославского.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал ИнтерполПолиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал Интерпол
В Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещереВ Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещере
Трехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в ХмельницкомТрехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в Хмельницком
Пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на ПодолеПьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на Подоле
В Одесской области полицейский ударил парня, назвавшего его "мусором"
Блок рекламы


Похожие новости
В горах Баварии вторые сутки полыхает лесной пожарВ горах Баварии вторые сутки полыхает лесной пожар
В Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливомВ Харьковской области во время тушения пожара взорвались канистры с топливом
Суд по делу о пожаре в лареге "Виктория" перенесен на месяцСуд по делу о пожаре в лареге "Виктория" перенесен на месяц
Пожарные рекомендуют закрыть в Киеве 33 торговых центра, 3 больницы и 9 школ, где нарушена пожарная безопасностьПожарные рекомендуют закрыть в Киеве 33 торговых центра, 3 больницы и 9 школ, где нарушена пожарная безопасность
Возле Полтавы почти сутки тушили пожар на свалке (обновлено)Возле Полтавы почти сутки тушили пожар на свалке (обновлено)
Возле Полтавы сутки не могут потушить пожар на свалкеВозле Полтавы сутки не могут потушить пожар на свалке
В Днепре двое пьяных мужчин решили "устроить салют" из карабина и ранили девушкуВ Днепре двое пьяных мужчин решили "устроить салют" из карабина и ранили девушку
Спасатели локализовали пожар в Инженерно-архитектурной академии Харькова (обновлено)Спасатели локализовали пожар в Инженерно-архитектурной академии Харькова (обновлено)
Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартирыМасштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартиры
Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончалсяРой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался
Последние новости
Подгружаем последние новости