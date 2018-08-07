Львовянке отказали в поступлении на офицерские курсы из-за того, что она женщина

Полина Кравченко служит по контракту в одной из мотопехотных бригад в Донецкой области.

Львовянке Полине Кравченко отказали в поступлении на офицерские курсы Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного из-за того, что она женщина.

Об отказе в поступлении Кравченко сообщила в Facebook.

24-летняя девушка пыталась подать документы в академию на программу "Получить офицерское звание за один год". В день подачи документов ей сообщили, что на эту программу "девушек не набирают". Кравченко собиралась стать командиром взвода артиллерийских подразделений.

Как сообщает медиа-проект "Заборона", Полина Кравченко служит по контракту в одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задачи в зоне военных действий в Донецкой области.

Девушка рассказала, что в требованиях к кандидатам на сайте академии говорится о том, что конкурсанты должны быть до 40 лет, иметь высшее образование, но ни слова о том, что женщинам подавать документы нельзя.

"Я знала, что могут возникнуть вопросы, поэтому сначала перезвонила в приемную и уточнила этот вопрос. Мне сказали: "Это не проблема. Собирайте необходимые документы и приезжайте"", - добавила она.

Однако, когда Полина Кравченко приехала в Академию сухопутных войск, то ей отказали в поступлении. "Сказали, только если министр обороны лично позволит, тогда девушек допустят к конкурсу на эту программу", - рассказала львовянка .

Врио начальника Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по моральному и психологическому обеспечению Антон Миронович пояснил, что пока эти курсы предусматривают подготовку командиров для артиллерийских и механизированных подразделений и заявил, что "учитывая специфику управления механизированными бригадами, девушкам было отказано. Дело здесь не в гендерном равенстве. Сейчас потребности в назначении женщин на эти должности нет, для них будут другие специальности".

Напомним, что в 2016 году приказом Минобороны для женщин стали доступны более 100 военных специальностей. Теперь женщины могут назначаться на такие должности (кроме ДШВ), как командир боевой машины пехоты, пулеметчик, механик-водитель, наводчик и оператор боевой машины, заместитель командира разведгруппы, командир отделения, командир миномета, разведчик, стрелок-снайпер и другие.

Сейчас в ВСУ проходят службу 25 тыс. женщин, из которых более 3 тыс. являются офицерами.

3 августа президент Петр Порошенко сообщил, что женщины-военнослужащие впервые примут участие в параде ко Дню независимости Украины 24 августа. Они пройдут отдельной колонной.