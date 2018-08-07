В Одессе полиция впервые объявила подозрение в жестоком обращении с животными

Суд арестовал подозреваемого без права залога.

?В Одессе полиция впервые объявила подозрение в жестоком обращении с животными
Фото: runews.su

Полицейские Одессы впервые в истории Украины объявили о подозрении по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил в Фейсбуке советник начальника главного управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Он также отметил, что суд удовлетворил ходатайство полиции и арестовал подозреваемого без права залога.

Форостяк подчеркнул, что это стало возможным также благодаря активной позиции зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранителями.

Как пишет "Интферфакс-Украина", в конце весны - начале лета в Одессе распространилась информация о семье, которая жестоко издевалась над животными. Мужчина и женщина брали собак и котов якобы "в добрые руки", а затем убивали их, выбрасывая с балкона, топя, нанося колото-резанные раны. За короткое время по данным фактам в полицию поступило более 10 заявлений.

Напомним, ранее в Киеве зоозащитники добились задержания живодера Алексея Святогора, но судья отпустил его под домашний арест. Несмотря на множество фото и видео, где Святогор издевается над животными и признается в их убийстве, его будут судить не за жестокое обращение с животными, а за распространение материалов об этом.

С лета 2017 года в Украине ужесточили наказание по статье о жестоком обращении с животными. Так. издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.


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