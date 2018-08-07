В Одессе полиция впервые объявила подозрение в жестоком обращении с животными
Суд арестовал подозреваемого без права залога.
Полицейские Одессы впервые в истории Украины объявили о подозрении по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщил в Фейсбуке советник начальника главного управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.
Он также отметил, что суд удовлетворил ходатайство полиции и арестовал подозреваемого без права залога.
Форостяк подчеркнул, что это стало возможным также благодаря активной позиции зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранителями.
Как пишет "Интферфакс-Украина", в конце весны - начале лета в Одессе распространилась информация о семье, которая жестоко издевалась над животными. Мужчина и женщина брали собак и котов якобы "в добрые руки", а затем убивали их, выбрасывая с балкона, топя, нанося колото-резанные раны. За короткое время по данным фактам в полицию поступило более 10 заявлений.
Напомним, ранее в Киеве зоозащитники добились задержания живодера Алексея Святогора, но судья отпустил его под домашний арест. Несмотря на множество фото и видео, где Святогор издевается над животными и признается в их убийстве, его будут судить не за жестокое обращение с животными, а за распространение материалов об этом.
С лета 2017 года в Украине ужесточили наказание по статье о жестоком обращении с животными. Так. издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
07.08.2018 11:22