Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартиры

Возгорание началось на шестом этаже, и уже добралось до восьмого.

В Киеве на ул. Щербаковского возник крупный пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщают сообщества "Киев Оперативный" и "Дтп.Киев.Юа" в фейсбуке.

Фото: dtp.kiev.ua

На месте работают три отряда спасателей ГосЧС, но подавить огонь пока не удается. Пламя перебросилось на верхние этажи, по словам очевидцев, горят уже три квартиры.

Движение транспорта в районе пожара ограничено.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.

Напомним, ранее сегодня возник пожар в торговых рядах в Коблевской курортной зоне. Кроме того, в центре Харькова пожарные несколько часов борются с огнем на крыше Инженерно-архитектурной академии.


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