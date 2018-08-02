Масштабный пожар в многоэтажке в Киеве: огонь перекинулся на две квартиры
Возгорание началось на шестом этаже, и уже добралось до восьмого.
В Киеве на ул. Щербаковского возник крупный пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщают сообщества "Киев Оперативный" и "Дтп.Киев.Юа" в фейсбуке.
На месте работают три отряда спасателей ГосЧС, но подавить огонь пока не удается. Пламя перебросилось на верхние этажи, по словам очевидцев, горят уже три квартиры.
Движение транспорта в районе пожара ограничено.
Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.
Напомним, ранее сегодня возник пожар в торговых рядах в Коблевской курортной зоне. Кроме того, в центре Харькова пожарные несколько часов борются с огнем на крыше Инженерно-архитектурной академии.
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