На "Азовстали" при падении с высоты погиб рабочий

Еще один человек получил серьезные ранения.

На "Азовстали" при падении с высоты погиб рабочий
Фото: 0629.com.ua

Двое рабочих упали с высоты на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 31 июля: один погиб, другой с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает городской сайт 0629.

По предварительной информации, двое работников подрядной организации сорвались с высоты в коксовом цехе. Они выполняли ремонтные работы. Оба рабочих приехали в Мариуполь из Донецка.

На место происшествия выехало три бригады "скорых".

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. По версии правоохранителей, авария произошла из-за ошибки оператора подъемника. В пресс-службе компании "Метинвест" заявляют, что ЧП в коксовом цехе произошло в результате потери устойчивости телескопического подъемника фирмы-подрядчика.

"В результате падения травмировались два человека. Один работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Другой доставлен в одну из городских больниц. На предприятии создана и работает комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося", - отметили в пресс-службе.

У выжившего мужчины открытый перелом нижней трети плечевой кости, закрытый перелом шейки бедра и ушиб грудной клетки.

Напомним, в марте этого года от отравления газом в цеху "Азовстали" погибли двое рабочих.


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