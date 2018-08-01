На "Азовстали" при падении с высоты погиб рабочий
Еще один человек получил серьезные ранения.
Двое рабочих упали с высоты на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 31 июля: один погиб, другой с травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает городской сайт 0629.
По предварительной информации, двое работников подрядной организации сорвались с высоты в коксовом цехе. Они выполняли ремонтные работы. Оба рабочих приехали в Мариуполь из Донецка.
На место происшествия выехало три бригады "скорых".
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. По версии правоохранителей, авария произошла из-за ошибки оператора подъемника. В пресс-службе компании "Метинвест" заявляют, что ЧП в коксовом цехе произошло в результате потери устойчивости телескопического подъемника фирмы-подрядчика.
"В результате падения травмировались два человека. Один работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Другой доставлен в одну из городских больниц. На предприятии создана и работает комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося", - отметили в пресс-службе.
У выжившего мужчины открытый перелом нижней трети плечевой кости, закрытый перелом шейки бедра и ушиб грудной клетки.
Напомним, в марте этого года от отравления газом в цеху "Азовстали" погибли двое рабочих.
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