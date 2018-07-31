Полиция задержала подозреваемого в убийстве Олешко (обновлено)

Экс-замкомбата "Торнадо" опознал задержанного.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего участника АТО, активиста Виталия Олешко. Об этом сообщил другой активист, Семен Кабакаев, на своей странице в Фейсбуке.

Информацию подтвердил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, также на своей странице в Фейсбуке.

"Некоторое время назад возле Мелитополя в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан убийца Виталия "Сармата", - написал он.

Обновление. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что задержана группа киллеров, стрелка опознал друг погибшего Андрей Маджаров.

"Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели", - написал Бутусов.

Обновление 21:37. Первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство Олешко (позывной "Сармат") будет раскрыто уже в ближайшее время.

"Могу сказать, что это убийство будет раскрыто в ближайшее время", - написал Аброськин в фейсбуке.

В видеообращении, прикрепленном к посту, он заявил, что "есть наработки, но слишком рано говорить, что можно указать на какое-либо подозреваемое лицо".

"Задействованы все оперативные подразделения для установления местонахождения убийц и розыска. Выдвинут ряд версий относительно убийства потерпевшего ... от заказного до обычного бытового", - отметил Аброськин, заверив, что это преступление "будет раскрыто в ближайшее время".

При этом ни он, ни ранее полиция никак не прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о якобы задержании убийц Олешко.

Обновление 00:21. Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД "Торнадо" Николай Цукур утверждает, что на фотографии, опубликованной Юрием Бутусовым, запечатлен экс-боец подразделения Артем Матюшин.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо". Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием", - написал Цукур в Facebook вечером 31 июля.

Он добавил, что вскоре после задержания комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и семерых бойцов правоохранителями в 2015 году, Матюшин перешел в полк "Азов", забрав с собой личное оружие и имущество батальона. По словам Цукура, на этот шаг Матюшин и другие бойцы решились, пообщавшись с основателем "Азова", народным депутатов Андреем Билецким и Вадимом Трояном, который тогда руководил полицией Киевской области.

"Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал, что оружие у него, а бойцов он перевёл в подразделение "Азов". На сегодняшний день их судьба неизвестна. Артём у себя на странице в Facebook о "Торнадо" не вспоминает, а постит "Нацдружины". Выводы делайте сами", - подытожил Цукур.

Ранее полиция обнаружила брошенный автомобиль, на котором с места преступления скрылся подозреваемый.

Напомним, убийство Олешко произошло сегодня днем. Неизвестный мужчина дважды выстрелил бывшему бойцу АТО в спину из винтовки и скрылся.