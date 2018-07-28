Более 20 улиц перекрыли сегодня в Киеве в связи с крестным ходом УПЦ КП

В столице отмечают 1030 годовщину Крещения Руси.

Более 20 улиц перекрыли сегодня в Киеве в связи с крестным ходом УПЦ КП
Фото: denkap.livejournal.com

Сегодня, 28 июля, в связи с мероприятиями празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре Киева ограничат движение транспорта и пешеходов по некоторым улицам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение ограничат следующим улицам:

- ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской)

- ул. Владимирский проезд (полностью);

- Михайловская площадь (полностью);

- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади)

- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади)

- ул. Леонтовича (полностью);

- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого)

- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик)

- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской)

- ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской)

- ул. Золотоворотская (полностью);

- ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой)

- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского)

- ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;

- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловской)

- ул. А. Тарасовой (полностью);

- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловской)

- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади)

- ул. Костельная (полностью);

- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади)

- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого)

- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого)

- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)

- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)

- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)

- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого)

- Андреевский спуск (полностью).

Кроме того 28 июля временно закроют выезд из дворов домов, расположенных по ул. Владимирской.

Напомним, вчера в Киеве прошел крестный ход УПЦ МП. Согласно данным полиции в акции приняли участие около 20 тысяч человек, в УПЦ МП заявили, что верующих было более 250 тысяч.




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