Более 20 улиц перекрыли сегодня в Киеве в связи с крестным ходом УПЦ КП
В столице отмечают 1030 годовщину Крещения Руси.
Сегодня, 28 июля, в связи с мероприятиями празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре Киева ограничат движение транспорта и пешеходов по некоторым улицам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Движение ограничат следующим улицам:
- ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской)
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади)
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади)
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого)
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик)
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской)
- ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской)
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой)
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского)
- ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловской)
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловской)
- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади)
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади)
- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого)
- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого)
- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)
- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)
- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого)
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого)
- Андреевский спуск (полностью).
Кроме того 28 июля временно закроют выезд из дворов домов, расположенных по ул. Владимирской.
Напомним, вчера в Киеве прошел крестный ход УПЦ МП. Согласно данным полиции в акции приняли участие около 20 тысяч человек, в УПЦ МП заявили, что верующих было более 250 тысяч.
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Общество
28.07.2018 13:10