При пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человек

Второй этаж административного здания использовался как ночлежка.

При пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человек
Фото: dsns.gov.ua

Шесть человек пострадали при пожаре в одном из хостелов Киева 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС.

"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - сказано в нем.

Фото: dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на ул. Кибальчича, 11-В поступило 15 июля в 19:38. Через двадцать минут на площади 100 кв м. был локализован, в 20:17 - ликвидирован. Сгоревшее помещение использовалось как хостел.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установливает следствие.

Напомним, в ромском поселении в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области произошел сильный пожар в здании детского сада.


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