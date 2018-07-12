На курорте в Яремче отравились 11 детей

Гостиница "Водопад" не включена в перечень заведений для детского отдыха.

На курорте в Яремче отравились 11 детей
Фото: Сегодня

В Яремче отравились 11 детей, которые отдыхали в гостинице "Водопад". Об этом сообщает местное издание Kurs.if.

Вечером 11 июля, около в 23:00, пострадавшие обратились в Яремчанскую городскую больницу с признаками общей слабости, рвоты, поноса, повышения температуры. Госпитализированы пятеро детей.

У всех больных предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.

"Установлено, что заведение не было включено в перечень детского отдыха и оздоровительных учреждений Ивано-Франковской области, а также не проверялось в течение последних четырех лет", - сообщает издание.

Как отмечается, группа в составе 78 человек прибыла в Яремче 2 июля.

Напомним, 2 июля 2018 года в детском лагере "Славутич" в Киевской области у 12 детей появились симптомы пищевого отравления, один ребенок госпитализирован в "Охматдет" в состоянии комы. Причиной отравления стал просроченный йогур, который детям дали тренеры.


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