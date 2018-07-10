Анджелина Джоли раскрыла компромат на Брэда Питта
Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что у нее есть тайный дневник, в котором она хранит все подробности жесткого поведения Брэда Питта.
Об этом сообщает RadarOnline.
По данным издания, секретный дневник Джоли начала вести еще в хорошие времена ее брака с Питтом. В мемуарах актриса делится историями о семейных ссорах и о том, как Брэд напивался, кричал и бил их детей.
«Энджи собирается обрисовать свою жизнь с Брэдом как живой ад», – рассказал инсайдер. «Учитывая, как пока все складывается, если Энджи хочет выиграть эту битву за опеку, у нее не будет выбора, кроме как опубликовать записи», – добавил источник.
В дневнике также содержится описание скандала, разразившегося в 2016 году. Напомним, что на борту частного самолета Питт накричал, а после набросился с кулаками на старшего приемного сына Мэддокса. Через несколько дней после инцидента Джоли подала на развод и потребовала единоличной опеки над детьми.
Отметим, что пока суд идет на уступки Питту. В прошлом месяце адвокаты актера добились запрета для Джоли увозить детей в Англию без разрешения мужа. А спустя еще несколько дней суд и вовсе приказал Анджелине чаще отпускать наследников к Брэду.
Напомним, что у Питта и Джоли подрастает шестеро детей, причем трое из них — приемные.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
10.07.2018 15:30