Анджелина Джоли раскрыла компромат на Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что у нее есть тайный дневник, в котором она хранит все подробности жесткого поведения Брэда Питта.

Об этом сообщает RadarOnline.

По данным издания, секретный дневник Джоли начала вести еще в хорошие времена ее брака с Питтом. В мемуарах актриса делится историями о семейных ссорах и о том, как Брэд напивался, кричал и бил их детей.

«Энджи собирается обрисовать свою жизнь с Брэдом как живой ад», – рассказал инсайдер. «Учитывая, как пока все складывается, если Энджи хочет выиграть эту битву за опеку, у нее не будет выбора, кроме как опубликовать записи», – добавил источник.

В дневнике также содержится описание скандала, разразившегося в 2016 году. Напомним, что на борту частного самолета Питт накричал, а после набросился с кулаками на старшего приемного сына Мэддокса. Через несколько дней после инцидента Джоли подала на развод и потребовала единоличной опеки над детьми.

Отметим, что пока суд идет на уступки Питту. В прошлом месяце адвокаты актера добились запрета для Джоли увозить детей в Англию без разрешения мужа. А спустя еще несколько дней суд и вовсе приказал Анджелине чаще отпускать наследников к Брэду.

Напомним, что у Питта и Джоли подрастает шестеро детей, причем трое из них — приемные.