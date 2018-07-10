Анджелина Джоли раскрыла компромат на Брэда Питта

Анджелина Джоли и Бред Питт

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что у нее есть тайный дневник, в котором она хранит все подробности жесткого поведения Брэда Питта.

Об этом сообщает RadarOnline.

По данным издания, секретный дневник Джоли начала вести еще в хорошие времена ее брака с Питтом. В мемуарах актриса делится историями о семейных ссорах и о том, как Брэд напивался, кричал и бил их детей.

«Энджи собирается обрисовать свою жизнь с Брэдом как живой ад», – рассказал инсайдер. «Учитывая, как пока все складывается, если Энджи хочет выиграть эту битву за опеку, у нее не будет выбора, кроме как опубликовать записи», – добавил источник.

В дневнике также содержится описание скандала, разразившегося в 2016 году. Напомним, что на борту частного самолета Питт накричал, а после набросился с кулаками на старшего приемного сына Мэддокса. Через несколько дней после инцидента Джоли подала на развод и потребовала единоличной опеки над детьми.

Отметим, что пока суд идет на уступки Питту. В прошлом месяце адвокаты актера добились запрета для Джоли увозить детей в Англию без разрешения мужа. А спустя еще несколько дней суд и вовсе приказал Анджелине чаще отпускать наследников к Брэду.

Напомним, что у Питта и Джоли подрастает шестеро детей, причем трое из них — приемные.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в полеВ Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле
Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям СенцоваПризер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
Пострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИПострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева раскрыла убийство мужчины на лодочной станцииПолиция Киева раскрыла убийство мужчины на лодочной станции
В Киеве 20-летний россиянин вымогал у бизнесмена $250 тыс. за "компромат"В Киеве 20-летний россиянин вымогал у бизнесмена $250 тыс. за "компромат"
Джерард Батлер рассказал, кто из бывших жен Брэда Питта целуется лучшеДжерард Батлер рассказал, кто из бывших жен Брэда Питта целуется лучше
Disney раскрыла сюжет спин-оффа «Звездных войн» о Хане СолоDisney раскрыла сюжет спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло
Анджелина Джоли весит меньше 11-летней дочери - СМИАнджелина Джоли весит меньше 11-летней дочери - СМИ
Звезда "Игры престолов" раскрыла дату выхода финального сезонаЗвезда "Игры престолов" раскрыла дату выхода финального сезона
Анджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом - СМИАнджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом - СМИ
Анджелина Джоли ела змей на съемках своего фильмаАнджелина Джоли ела змей на съемках своего фильма
Анджелина Джоли из-за тяжелого развода продолжает терять вес - СМИАнджелина Джоли из-за тяжелого развода продолжает терять вес - СМИ
Брэд Питт назвал отношения с Анджелиной Джоли "12 годами ужаса"Брэд Питт назвал отношения с Анджелиной Джоли "12 годами ужаса"
Последние новости
Подгружаем последние новости