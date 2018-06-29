В США в возрасте 84 лет умер писатель-фантаст Харлан Эллисон

На счету Эллисона - более 1800 произведений и 8 наград.

В США на 85 году жизни скончался один из сценаристов сериала Звездный путь, известный писатель-фантаст Харлан Эллисон. Об этом пишет The Guardian.

Супруга писателя сообщила, что он умер во сне.

Эллисон написал более 1800 рассказов, сценариев, новелл, эссе и критических статей, получив 8 премий Hugo.

Эллисон родился в 1934 году в Кливленде (штат Огайо). Свой первый рассказ писатель опубликовал в издании Cleveland News, когда ему было 15 лет.

Он стал представителем так называемой "новой волны", объединившей американских писателей, заявивших о себе в 60-х годах прошлого века.

Одной из самых известных его работ считается "Парень и пес", где рассказывается о путешествии главного героя в мире, пережившем ядерную войну.