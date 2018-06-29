В США в возрасте 84 лет умер писатель-фантаст Харлан Эллисон
На счету Эллисона - более 1800 произведений и 8 наград.
В США на 85 году жизни скончался один из сценаристов сериала Звездный путь, известный писатель-фантаст Харлан Эллисон. Об этом пишет The Guardian.
Супруга писателя сообщила, что он умер во сне.
Эллисон написал более 1800 рассказов, сценариев, новелл, эссе и критических статей, получив 8 премий Hugo.
Эллисон родился в 1934 году в Кливленде (штат Огайо). Свой первый рассказ писатель опубликовал в издании Cleveland News, когда ему было 15 лет.
Он стал представителем так называемой "новой волны", объединившей американских писателей, заявивших о себе в 60-х годах прошлого века.
Одной из самых известных его работ считается "Парень и пес", где рассказывается о путешествии главного героя в мире, пережившем ядерную войну.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
29.06.2018 11:36