Генпрокуратура сообщила о подозрении банде, ограбившей киевлянина на 3,5 млн гривен

Преступников задержали в ноябре 2017 года по горячим следам.

Генпрокуратура сообщила о подозрении банде, ограбившей киевлянина на 3,5 млн гривен
Фото: boston.com

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пятерым членам банды, ограбившим мужчину на 3,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, речь идет о банде, совершившей разбойное нападение в 2017 году. Тогда подозреваемые возле одного из автосалонов Киева с использованием огнестрельного оружия совершили заранее спланированное разбойное нападение на потерпевшего и завладели его денежными средствами в сумме 3 млн 505 тыс грн, что вызвало значительный общественный резонанс.

В ходе расследования у преступников изъяты 8 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, балаклавы, 6 транспортных средств и 22 автомобильных номерных знака отечественной регистрации, которые использовались для проведения разведывательных мероприятий в отношении объекта преступления и прикрытия преступной деятельности.

Сейчас организатор и трое членов банды находятся под стражей. Также правоохранителями проверяется причастность преступной группировки к совершению аналогичных преступлений в других регионах.

Напомним, ранее в июне столичный суд отпустил из-под стражи четверых граждан Грузии, совершавших разбойные нападения на предпринимателей.


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