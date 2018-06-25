В Польше работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом, грозит три года тюрьмы
Мужчине выдвинуты девять обвинений.
В Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена Анджея Ц., который в январе этого года не оказал помощь больной украинке Оксане К., которая у него работала, и передала дело в суд. Предпринимателю грозит до трех лет заключения, передает Укринформ.
Как сообщила представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус, мужчине выдвинуты девять обвинений, восемь из которых касается того, что работодатель не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь человек, которые не имели польского гражданства.
"Все они были украинцами", - уточнила представитель прокуратуры.
Сообщается, что в начале января у украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский работодатель, не желая оплачивать ее лечение и с целью избежать ответственности перед инспекцией труда, решил скрыть факт, что она у него работала. Поэтому он вывез ее в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке, вызвав полицию якобы к пьяному человеку.
Эта история приобрела широкий резонанс в польских и украинских СМИ. Ею занялись польская полиция, государственная инспекция труда РП, а прокуратура инициировала уголовное дело по статье о непредоставлении помощи, которое привело к смерти или тяжелым последствиям, что противоречит праву о социальном страховании работника.
В Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины.
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