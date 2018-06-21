Полиция нашла в другой стране и задержала убийцу украинки Лашмановой
Арсений Станович сбежал из Черногории в Албанию.
В албанской столице Тиране полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой. Об этом сообщает Vijesti.me.
22-летний Арсений Станович был экстрадирован в Черногорию, где ему грозит лишение свободы на срок до 40 лет.
Становича задержали на 72 часа до выдвижения обвинения, он не дает никаких показаний по делу.
Во время ареста Станович имел при себе поддельные документы, с которыми он пытался бежать в Соединенные Штаты.
Правоохранители подозревают, что получить фальшивый паспорт мужчине помог его отец, который до недавнего времени занимал должность руководителя отдела пограничной полиции аэропорта Тиват.
Напомним, в начале мая черногорские СМИ сообщили о том, что 12 мая в городе Котор была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова, которая была директором компаний "Mimoza Group" i "Sea Trade». Тело женщины со следами ножевых ранений было найдено в квартире, где она жила.
Сразу после этого подозреваемого в убийстве гражданки Украины в Черногории Арсения Становича объявили в розыск.
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21.06.2018 12:04