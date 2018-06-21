Полиция нашла в другой стране и задержала убийцу украинки Лашмановой

Арсений Станович сбежал из Черногории в Албанию.

В албанской столице Тиране полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой. Об этом сообщает Vijesti.me.

22-летний Арсений Станович был экстрадирован в Черногорию, где ему грозит лишение свободы на срок до 40 лет.

Становича задержали на 72 часа до выдвижения обвинения, он не дает никаких показаний по делу.

Фото: vijesti.me

Во время ареста Станович имел при себе поддельные документы, с которыми он пытался бежать в Соединенные Штаты.

Правоохранители подозревают, что получить фальшивый паспорт мужчине помог его отец, который до недавнего времени занимал должность руководителя отдела пограничной полиции аэропорта Тиват.

Напомним, в начале мая черногорские СМИ сообщили о том, что 12 мая в городе Котор была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова, которая была директором компаний "Mimoza Group" i "Sea Trade». Тело женщины со следами ножевых ранений было найдено в квартире, где она жила.

Сразу после этого подозреваемого в убийстве гражданки Украины в Черногории Арсения Становича объявили в розыск.


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